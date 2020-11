Stiri pe aceeasi tema

- Romgaz, cel mai mare producator de gaze naturale din Romania, poate prelua participația Exxon Mobil din proiectul offshore din Marea Neagra, a aratat Ministrul Economiei, Virgil Popescu, Recent, secretarul de stat Niculae Gavrileț, a declarat ca se va debloca situația exploatarii de gaze din Marea Neagra…

- Statul roman vrea sa preia, prin intermediul Romgaz, participatia de 50% din zacamantul de gaze Neptun Deep, detinuta momentan de ExxonMobil, a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, in cadrul unei emisiuni online.

- Statul roman vrea sa preia, prin intermediul Romgaz, participatia de 50% din zacamantul de gaze Neptun Deep, detinuta momentan de ExxonMobil, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.Anterior, el afirmase intr-o emisiune online…

- Statul roman vrea sa preia, prin intermediul Romgaz, participatia de 50% din zacamantul de gaze Neptun Deep, detinuta momentan de ExxonMobil, a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, in cadrul unei emisiuni online.

- Statul roman vrea sa preia, prin intermediul Romgaz, participatia de 50% din zacamantul de gaze Neptun Deep, detinuta momentan de ExxonMobil, a declarat, vineri, pentru Agerpres, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.

- Statul roman vrea sa preia, prin intermediul Romgaz, participatia de 50% din zacamantul de gaze Neptun Deep, detinuta momentan de ExxonMobil, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. Anterior, el afirmase intr-o emisiune online a EM 360,…

- Sectorul energetic mondial isi va indrepta atentia spre Marea Neagra, odata cu descoperirile recente de gaze ale turcilor si bulgarilor, a declarat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la deschiderea conferintei online FOREN 2020.

- In ultimii 10 ani nu s-a construit nicio capacitate noua de producere a energiei electrice in Romania si este strigator la cer ce s-a intamplat, pentru ca am ajuns sa importam energie, a declarat, miercuri seara, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Energia…