- Liderul USR Dan Barna sustine ca alegerile parlamentare ar putea avea loc în situatia în care numarul de îmbolnaviri ar ramâne la un nivel la care sistemul sanitar sa poata gestiona situatia, el spunând ca, în caz contrar, ar fi „rezonabila” o amânare…

- Chiar daca in Parlament a fost depus un proiect pentru amanarea alegerilor parlamentare pana in martie 2021, Victor Ponta este convins ca alegerile lor avea pe loc pe 6 decembrie, asa cum a stabilit Guvernul. Liderul Pro Romania il considera vinovat pe premierul Orban pentru cresterea brusca a numarului…

- Dupa ce judecatorii CCR au stabilit ca legea care permite parlamentului sa stabileasca data alegerilor este constitutionala, Tariceanu aduce o serie de argumente pentru amanarea alegerilor. "Curtea Constituționala a stabilit ca legea care prevede ca Parlamentul Romaniei este cel care stabilește data…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a spus miercuri, intr-o conferința de presa comuna cu vicepreședintele PSD Radu Moldovan, ca daca cele doua partide nu vor face o alianta pentru alegerile parlamentare, rezultatul va fi ca "o sa pierdem separat".Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat marti, la Iasi, ca nu alegerile sunt prioritatea romanilor in acest moment, ci riscurile asupra sanatatii reprezentate de pandemia de COVID-19. El considera ca actuala guvernare refuza in mod intentionat sa creasca capacitatea de testare in sistemul…

- Liderul PRO România, Victor Ponta, sustine ca o alianta PRO România-PSD la alegerile parlamentare din decembrie ar fi pe primul loc.Ponta vrea "o stânga puternica, care sa bata PNL" la alegerile parlamentare din decembrie, dar susține ca PSD trebuie sa scape de "tradatori…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca exclude o alianta cu PSD pentru alegerile parlamentare, dar si-ar dori o stanga unita pentru 2024. Intrebat intr-o conferinta de presa daca se gandeste la o alianta cu PSD pentru alegerile parlamentare, liderul Pro Romania…

