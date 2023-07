(VIDEO) Pompierii români au început intervențiile în insula Rodos Pompierii romani au inceput intervențiile in insula Rodos. Cei 52 de pompieri, ajunși in aceasta dimineața in Rodos, intervin pentru stingerea mai multor incendii. Acestea se manifesta in Sud-Estul insulei. 1 de 9 Din cauza vantului puternic și a temperaturilor ridicate, incendiile s-au propagat la cladirile aflate in proximitatea vegetației uscate și a padurii. „Colegii noștri acționeaza in condiții extreme, pentru limitarea propagarii incendiului spre zonele locuite. De asemenea, actioneaza și pentru menținerea unei linii de protecție intre frontul incendiului și zona neafectata“, informeaza… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

