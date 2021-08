VIDEO| Pompierii romani au ajuns in Grecia. Printre salvatori se numara și pompieri din Alba VIDEO| Pompierii romani au ajuns in Grecia. Printre salvatori se numara și pompieri din Alba „Cei 142 de pompieri au ajuns cu bine in Grecia! Baza salvatorilor romani este stabilita la Nord de Atena, in zona Elefsina. Va urma o perioada in care fiecare efort conteaza, fiecare sprijin va face diferența! Reamintim faptul ca autoritațile elene au rol principal in coordonarea intregii misiuni, aceștia fiind responsabili de configurarea planului de intervenție, gruparea numerica a forțelor și efectivelor care…