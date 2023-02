Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la scoala din satul Braniste, comuna Sarbii Magura, iar elevii si personalul aflati in imobil s-au autoevacuat in momentul in care au observat incendiul, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin

- Sapte copii cu varste cuprinse intre 2 si 14 ani au murit impreuna cu mama lor, in noaptea de duminica spre luni, intr-un incendiu produs intr-un imobil din Charly-sur-Marne (Aisne), au anuntat jandarmeria si pompierii, potrivit AFP. Tatal familiei, care a suferit arsuri grave, a fost scos din casa,…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina, joi, dupa ce s-a semnalat degajare de fum la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii "Sf. Ioan" din Galati, conform Mediafax. Din primele informații, fumul provine de la laboratorul de analize al spitalului. Vizitatorii au fost evacuați. 100 de copii, parinți…

- 180 de elevi și peste 20 de invațatori și profesori au fost evacuați, marți dimineața, dintr-o școala din județul Bacau, dupa ce in cladire a izbucnit un incendiu. S-a intamplat in comuna Margineni, iar apelul la 112 a fost dat inainte de pranz. Focul ar fi pornit, spun pompierii, de la un panou electric…

- Toti elevii si personalul scolii din comuna Margineni, județul Bacau, au fost evacuati, marți, in urma unui incendiu care a izbucnit la unitatea școlara, scrie Ziarul de Bacau . Nu au fost raportate victime, insa pagubele materiale sunt semnificative. Marți dimineața, pompierii bacauani au fost solicitați…