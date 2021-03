VIDEO: Pompieri în acțiune în cartierul 7 Noiembrie Miercuri, 17 martie, in jurul orei 18.30, a avut loc o acțiune a pompierilor din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș in cartierul 7 Noiembrie din Targu Mureș. Plutonier major Romunți Adrian a declarat, in exclusivitate pentru cotidianul Zi de Zi, ca echipajul a fost chemat pentru a indeparta doua placi … Post-ul VIDEO: Pompieri in acțiune in cartierul 7... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

