- Un pompier din judetul Valcea care a fost confirmat cu noul coronavirus a murit, luni seara, la spital. Barbatul a fost confirmat in data de 13 octombrie, a ramas initial la domiciliu, dar dupa ce a prezentat simptome a ajuns la spital, unde starea i s-a agravat. Colegii plutonierului adjutant șef.…

- Un pompier in varsta de 46 de ani, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, confirmat cu COVID-19 in data de 13 octombrie, a decedat luni seara la Spitalul Judetean de Urgenta. Marti dimineata, salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "General Magheru"…

- Marti dimineata, salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta General Magheru al judetului Valcea au tinut un moment de reculegere in memoria colegului lor. In sectiunea "Videoldquo; puteti urmari imagini din cadrul momentului de reculegere.Un pompier in varsta de 46 de ani, din…

- Astazi la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Nicolae Iorga” salvatorii botoșaneni au ținut un moment de reculegere dupa moartea unui pompier din cadrul ISU București – Ilfov.

- Avem 1.048 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 15 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. 17 persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.409 de cazuri noi de infecție.…

- Avem 1.020 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore patru bistrițeni au fost infectați cu coronavirus. Nici o persoana nu a fost declarata vindecata și externata. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.087 de cazuri noi de infecție. In ultimele…

- Avem 983 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore cinci bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu coronavirus, iar 13 persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.415 de cazuri noi de…

- Avem 955 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 14 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu coronavirus, iar 14 persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.350 de cazuri noi de infecție.…