- Deputatul PSD Dumitru Coarna a surprins astazi cand a anunțat in plenul Parlamentului ca a votat moțiunea simpla a USR impotriva actualului ministru al Energiei, Virgil Popescu. Cotactat de echipa Puterea.ro, Dumitru Coarna a spus ca nu este singurul deputat PSD care a votat impotriva ministrului PNL,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, afirma ca derapajele trebuie aspru sanctionate, in contextul incidentului de la motiunea simpla impotriva ministrul Energiei, Virgil Popescu. “Astazi violenta a urcat la prezidiu in Parlament si a luat cuvantul cu forta. Un ministru a fost atacat explicit. Nu…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, le reproseaza celor de la AUR ca ar da dovada de ”huliganism” si acuza autoritatile ca le permit reprezentantilor acestui partid sa incalce legea. “De la Diana Sosoaca, pe care nimeni nu avea curaj sa o intrebe de ce nu purta masca, in timp ce o tara intreaga trebuia…

- Alexandru Rafila (PSD), ministrul Sanatații, a declarat ca vaccinarea nu va deveni obligatorie in Romania deoarece, in opinia sa, o astfel de masura nu se potrivește țarii noastre. In schimb, Rafila crede ca autoritațile ar trebui sa lucreze ceva mai mult la capitolul informarea cetațenilor. „Din punctul…

- Senatorul neafiliat Diana Sosoaca a criticat, miercuri, in plenul Parlamentului, faptul ca s-a acordat prea putin timp pentru depunerea de amendamente la bugetul de stat pe 2022, adaugand ca acest lucru i se pare “o lipsa de bun simt” fata de romani. “Mi se pare o lipsa de bun simt fata de poporul roman…

- “Avem in fața un buget echilibrat și realist. Ținta comuna este reducerea deficitului bugetar. Suntem foarte responsabili in respectarea angajamentelor cu partenerii externi. Bugetul pentru anul viitor incurajeaza investițiile. Este bugetul cu cea mai mare alocare a investițiilor”, a spus Nicolae Ciuca.…

- Camera Deputatilor si Senatul vor avea joi plen reunit, de la ora 10.00, pentru a dezbate si vota programul de guvernare si lista Executivului Ciuca. Toti ministrii propusi in Guvern si sustinuti de alianta PNL-PSD-UDMR si minoritati au fost avizati favorabil, miercuri, in comisiile de specialitate.…

- O senatoare a cerut luni poliției sa intervina și sa o scoata pe Diana Șoșoaca din plenul Senatului, pe motiv ca refuza sa poarte masca. Sesizarea a fost facuta la 112 de catre Nicoleta Pauliuc (PNL), dupa ora 16, cand trecuse deja mai bine de o ora de la inceputul ședinței. „Doamna președinte, exista…