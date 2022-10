VIDEO Polonia: referendum fictiv pentru „anexarea” ambasadei Rusiei din Varșovia Mai multe ONG-uri au organizat sambata un referendum fictiv privind „anexarea” ambasadei ruse din Varșovia pentru a protesta, ironic, impotriva anexarii regiunilor ucrainene de catre Rusia, scrie Le Monde . „Anexarile sunt la moda in aceasta perioada a anului. Rușii au ‘anexat’ teritorii ocupate in Ucraina”, au explicat organizatorii „consultarii” intr-un comunicat. „Am decis sa urmam aceasta cale și sa organizam un referendum privind anexarea ambasadei ruse… la Varșovia”, au continuat ei. ONG-urile s-au referit și la o gluma virala pe rețelele de socializare in care se propune ca cehii sa preia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

