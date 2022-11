(VIDEO) Polonia, pe jar: rachete au căzut pe teritoriul său. Biden intră pe fir (in actualizare) update Situația generata de incidentul din Polonia, acolo unde doi oameni au murit dupa ce doua rachete rusești ar fi cazut pe teritoriul polonez, este discutata acum la cel mai inalt nivel. Președintele Poloniei, Andrzej Duda, vorbește la telefon cu președintele american Joe Biden, dupa reuniunea Consiliului de Securitate naționala. Si purtatorul de cuvant al guvernului polonez, Piotr Muller, a spus intr-o conferința de presa ca guvernul crește nivelul de alerta al armatei ca raspuns la explozia de langa granița cu Ucraina. update Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca a… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

