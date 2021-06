Stiri pe aceeasi tema

- Polonezii au atras atentia ca au fost victima unui atac din partea Rusiei. Este vorba despre un razboi cibernetic. Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului conservator Lege si Justitie (PiS) aflat la putere in Polonia a marturisit ca inalti responsabili politici polonezi au fost vizati recent de un atac…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki a declarat luni ca autoritatile de la Varsovia vor mentine deschisa mina de carbune de la Turow, situata in apropiere de Cehia, in pofida deciziei recente a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), conform careia Polonia trebuie sa opreasca exploatarea minei…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) ar trebui sa considere ca fiind contrara legislatiei europene legea poloneza privind regimul disciplinar al judecatorilor adoptata in anul 2017, a recomandat joi avocatul general al CJUE, Evgeni Tanchev, potrivit unui comunicat al acestei institutii emis…

- Persoanele care vin in Polonia din Brazilia, India sau Africa de Sud vor intra in carantina, a declarat marti ministrul polonez al sanatatii, care a anuntat in acelasi timp ca 16 cazuri de COVID-19 cu varianta indiana a coronavirusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Polonia, transmite Reuters,…