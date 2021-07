VIDEO Polonia: Jaroslaw Kaczynski, reales lider al partidului guvernamental PiS

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare partid de opozitie polonez, Platforma Civica (PO), i-a cerut fostului premier Donald Tusk sa revina in politica interna, potrivit Reuters. ”I-am solicitat cu succes lui Donald Tusk sa se intoarca in politica poloneza foarte activ, 100%, chiar 110%”, a declarat liderul PO, Borys Budka. Planurile…

- Inalti responsabili politici polonezi au fost vizati recent de un atac cibernetic "de mare anvergura" lansat de pe teritoriul Rusiei, a declarat vineri Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului conservator Lege si Justitie (PiS) aflat la putere in Polonia, informeaza AFP. "Analizele serviciilor noastre…

- Zlotul polonez se situeaza la cea mai scazuta valoare din 12 ani in raport cu euro. In spatele devalorizarii se afla partial modul de gestionare a pandemiei de catre guvernul tarii, insa o asteptata decizie privitoare la creditele in franci elvetieni are de asemenea o insemnatate ridicata. Conform…