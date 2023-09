VIDEO. Polițistul prins cu cocaină vindea droguri încă de anul trecut. Cum opera rețeaua din care făcea parte Polițistul din Brașov care a fost prins in timp ce vindea droguri printre blocuri in uniforma de polițist facea parte dintr-o rețea de traficanți care vindea stupefiante in Brașov inca de anul trecut. Anchetatorii au stabilit ca traficanții aveau doua metode de operare in Brașov. Potrivit DIICOT, la data de 07.09.2023, procurorii Direcției de Investigare […] The post VIDEO. Polițistul prins cu cocaina vindea droguri inca de anul trecut. Cum opera rețeaua din care facea parte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițistul din Brașov care a fost prins in timp ce vindea droguri printre blocuri in uniforma de polițist facea parte dintr-o rețea de traficanți care vindea stupefiante in Brașov inca de anul trecut. Anchetatorii au stabilit ca traficanții aveau doua metode de operare in Brașov.

- Polițistul din Brașov care a fost prins chiar de colegii sai in timp ce vindea cocaina era copil de polițist și era filat de ceva vreme. Mai mult, tanarul a mai avut in trecut probleme cu legea, el fiind prins conducand cu 230 de km/h, au precizat surse din ancheta pentru Playtech.ro. Intre timp individul…

- Un politist din Brasov a fost prins, joi, in timp ce transporta un kilogram de cocaina. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore. Sindicatul Europol sustine ca barbatul, imbracat in uniforma de politist, a fost depistat intre blocuri, in timp ce vindea stupefiante. Sindicatul Europol sustine, intr-o…

- Droguri in valoare de 600.000 de euro au fost gasite de politisti si procurorii DIICOT in roata de rezerva, dar si sub scaunul soferului, intr-o masina in care se aflau trei barbati din Braila. „La data de 01.09.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și…

- Vlad Pascu, tanarul de 19 ani care a provocat tragedia de la 2 Mai a fost oprit de polițiștii din Vama Veche de doua ori inainte de a produce accidentul in care i-a omorat pe cei doi tineri. Chiar daca au descoperit droguri in mașina sa, polițiștii l-au dus la sediu dar nu l-au testat, […] The post…

- Un tanar cu cetatenie turca a fost retinut, duminica, de catre politistii din Ilfov dupa ce a fost prins conducand sub influenta stupefiantelor, aparatul drugtest, indicand in cazul sau prezenta in organism a patru substante psihoactive. In plus, barbatul nu are permis de conducere. Duminica dimineata,…

- Principalul suspect in cazul dublei crime de la Timisoara a fost prins, joi seara. Anchetatorii au stabilit ca se cunostea cu victimele, avea restante la intretinere si stia data la care femeia aduna taxele. Aceasta a crezut ca venise sa achite si i-a deschis usa. El a fost identificat in baza ADN-ului…

- Sase persoane au fost retinut de procurorii DIICOT, dupa ce ar fi incercat sa vanda diverse droguri, printre care cocaina si ketamina, in urma unor verificari care au fost facute in zilele festivalului Saga din București. Potrivit DIICOT, procurorii au retinut sase persoane, la sfarsitul saptamanii…