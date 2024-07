VIDEO. Polițistul în fustă și pantofi cu toc a dat în judecată Poliția locală pentru că se simte discriminat Polițistul Cezar Bucur a dat in judecata Direcția Generala de Poliție Locala și Control a Municipiului București, al carei angajat este. Polițistul Cezar Bucur, angajat al Direcției Generale de Poliție Locala și Control a Municipiului București (DGPLCMB), a fost in prim-plan la finalul saptamanii trecute dupa ce in spațiul public au aparut mai multe fotografii […] The post VIDEO. Polițistul in fusta și pantofi cu toc a dat in judecata Poliția locala pentru ca se simte discriminat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițistul local Cezar Bucur a inceput un adevarat razboi in instanța impotriva Direcției Generale de Poliție Locala și Control a Municipiului București (DGPLCMB), instituție in cadrul careia este angajat. Barbatul considera ca este discriminat pe motiv ca superiorii și colegii de munca nu sunt…

- Dupa scandalul in care este implicat lectorul universitar Andrei Nae, care a venit la facultate imbracat in femeie, un nou caz face furori. Un polițist de la Directia Generala de Poliție Locala și Control a Municipiului București ar veni la munca imbracat… in fusta. Iata ce a scris Robert Turcescu pe…

- Internauții au reacționat pe rețelele de socializare in urma unor imagini cu un polițist local din București, care a aparut imbracat in haine de dama. Din informațiile aparute, se pare ca barbatul ar purta zilnic aceste haine la munca, insa șefii i-ar explica ca nu are voie intr-o astfel de ținuta pentru…

- O sesizare falsa la numarul de urgenta 112 a mobilizat politistii din Arad. O voce feminina anunta ca a fost rapita de fostul sot si este tinuta ostatica intr-un beci. Politistii au identificat apelanta, o fata de 11 ani. „La data de 5 iulie a.c., in jurul orei 15:00, o persoana a sesizat, prin 112,…

- UPDATE. Ora 10.27. Poliția a gasit buletine de vot deja ștampilate intr-o secție din Sectorul 2. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 7 Poliție au gasit buletine de vot deja ștampilate intr-o secție de vot din Sectorul 2. Polițiștii au fost sesizați de…

- Caz revoltator la Iași. Un procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Raducaneni a fost trimis in judecata pentru viol. Este acuzat ca, in anii 2015 – 2017, a violat in repetate randuri o minora pe care a amenințat-o cu moartea daca va vorbi despre faptele petrecute. Un procuror din Raducaneni…

- Directoarea Directiei Resurse Umane din Ministerul Sanatatii, un functionar din minister si alte doua persoane au fost trimise in judecata, pentru fapte asimilate celor de coruptie, cei doi functionari publici fiind suspectati ca au transmis unei persoane subiectele pentru un concurs de angajare pe…