Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii italieni au gasit un buncar secret despre care cred ca ar fi folosit de Matteo Messina Denaro, „ultimul naș” al mafiei siciliene care a fost arestat luni dupa 30 de ani de cautari, scrie The Guardian.

- Incident la granița Romaniei cu Ucraina, in punctul de trecere al frontierei din Vicovu de Sus. O femeie din Ucraina a intrat cu mașina in ghereta de control a polițiștilor de frontiera. O ucraineanca a ajuns, sambata, la Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, hotarata sa intre in Romania. Politistii…

- Cateva zeci de polițiști din cadrul Sindicatului Europol au protestat, joi, in fața ministerului condus de Lucian Bode, dar și in fața ministerului Muncii, pentru a atrage atenția asupra nerespectarii, de catre guvernanți, a legii salarizarii publice. Este al doilea protest organizat de sindicatele…

- Un barbat a fost retinut, fiind suspectat ca a sustras mai multe bunuri dintr-o autospeciala de Politie, parcata chiar in fata sediului central al Politiei Judetene Sibiu. Politistii au gasit la el acasa aproape toate bunurile furate. „Un barbat, in varsta de 28 de ani, a fost retinut astazi de catre…

- Un elev de 14 ani de la o scoala din judetul Galati si-a injunghiat un coleg de 13 ani de mai multe ori. Polițiștii au deschis o ancheta, fapta fiind incadrata la tentativa de omor. Incidentul a avut loc marti, la o scoala din comuna Movileni, judetul Galati, in pauza dintre orele de curs, cand […]…

- Trei barbați au fost prinși de polițiști, vineri, la scurt timp dupa ce au jefuit o locuința din centrul Capitalei. Potrivit Poliției Capitalei, cei trei barbați au escaladat gardul unui imobil din Sectorul 1 și au intrat in casa de unde au luat bijuterii de aur și argint, ceasuri și 200 de lei, prejudiciul…