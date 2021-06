Stiri pe aceeasi tema

- Peste 65 de tone de tutun si aproape 44 de milioane de tigarete au fost confiscate, in primele cinci luni ale anului, la actiuni pentru prevenirea si combaterea traficului, prelucrarii si comertului ilegal in domeniu, potrivit unui comunicat al Politiei Romane transmis, sambata, AGERPRES. …

- Politistii si procurorii DIICOT au descoperit in judetul Dolj o fabrica clandestina unde erau produse si ambalate tigari care erau distribuite apoi pe piata interna si in Uniunea Europeana. Potrivit Poliției Romane, au fost facute, joi, 14 perchezitii domiciliare, in judetele Dolj si Olt, intr-o cauza…

- Polițiștii au efectuat 34 de percheziții, la persoane din județele Alba, Cluj și Brașov, banuite de trafic de droguri. Au fost descoperite substanțe interzise și 100.000 de lei, susceptibili a proveni din traficul de droguri. “Din cercetari a rezultat ca acestea ar fi procurat, deținut, transportat…

- Polițiștii efectueaza, miercuri dimineața, 98 de percheziții domiciliare pentru combaterea infracționalitații, tragerea la raspundere a persoanelor implicate in comiterea de fapte penale și protejarea comunitații de activitațile ilegale. ”Perchezițiile sunt efectuate sub supravegherea procurorilor de…

- Bilantul mortilor de COVID-19 in lume este de doua-trei ori mai mare, de la aparitia primelor cazuri in China, la sfarsitul lui 2019, estimeaza, vineri, Organizatia Mondiala a Sanatalii (OMS) in raportul anual al statisticilor sanitare mondiale, relateaza AFP. COVID-19 a ucis in 2020 cel putin trei…

- Aproape 700.000 de doze Pfizer vor sosi, luni, in țara. Romania va ajunge la peste 6,5 milioane de doze Pfizer-BioNTech recepționate. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana și vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. O parte din tranșa aferenta Centrului Regional Timișoara…

- Cea mai mare campanie de vaccinare din istorie a ajuns la 797 de milioane de doze administrate pentru imunizarea contra Covid-19 in 154 de țari, arata datele centralizate de Bloomberg. Potrivit sursei citate, ritmul mediu din ultima saptamana a ajuns la aproximativ 18 milioane de doze pe zi. Statele…