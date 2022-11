Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a anunțat poliția miercuri dimineața, despre faptul ca de pe terenul sau din localitatea prahoveana Targșoru Vechi, au fost furate 180 de oi. Potrivit IPJ Prahova, in cursul dimineții de miercuri, 9 noiembrie 2022, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Blejoi au fost sesizați de…

- Un barbat si o femeie, ambii de 41 de ani, au fost accidentati, joi seara, de o masina, in timp ce se aflau pe o trecere pentru pietoni in municipiul Dej, judetul Cluj. Ambii au fost transportati la spital, informeaza Dej24.ro. ”Politistii au fost sesizati pentru a interveni la un accident produs pe…

- La data de 15 octombrie 2022, politistii din cadrul Politiei Municipiului Lupeni au fost sesizați de o femeie cu privire la faptul ca NICOLAESCU GEORGE MIREL (foto), din Lupeni, in varsta de 34 ani, concubinul ei, in data de 14 octombrie 2022, in jurul orei 13:00, a plecat de la domiciliu și nu…

- Ieri, 12 octombrie, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au fost sesizați de catre o femeie despre faptul ca, cumnatul acesteia BENEA VASILE, in varsta de 67 de ani din Baia Sprie, a plecat voluntar de la o stana de oi de pe raza comunei Desești in data de 11 octombrie a.c., iar de atunci nu […] Source

- Ieri, 12 octombrie, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au fost sesizați de catre o femeie despre faptul ca, cumnatul acesteia BENEA VASILE, in varsta de 67 de ani din Baia Sprie, a plecat voluntar de la o stana de oi de pe raza comunei Desești in data de 11 octombrie a.c., iar de atunci nu […] Source

- Un barbat in varsta de 35 de ani din localitatea Palanca, judetul Giurgiu, este cercetat penal dupa ce a produs un accident in timp ce a condus un autovehicul fara permis de conducere si cu o alcoolemie de 1, 68 miligrame la litru alcool pur in aerul expirat, potrivit Agerpres."Politistii din cadrul…

- O tanara de 17 ani din comuna Bordusani, judetul Ialomita, a fost retinuta de politisti dupa ce ar fi agresat un barbat in varsta de 81 de ani si i-ar fi sustras o suma de bani si un ceas. Potrivit IPJ Ialomita, politistii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Rurala Stelnica au fost sesizati de un barbat…

- Eveniment Accident rutier in Suhaia / Un barbat, in varsta de 50 de ani, și-a pierdut viața august 29, 2022 12:17 Polițiștii au fost sesizați astazi, ora 11.46, prin Serviciul Apeluri de Urgența 112, cu privire la faptul ca in localitatea Suhaia, județul Teleorman, a avut loc un accident rutier.…