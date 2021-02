VIDEO Polițiștii AU DESCINS la club: Zeci de tineri petreceau, administratorul a fost amendat cu 6.000 de lei Polițiștii din București au descins, sambata seara, la un cunoscut club din Capitala, acolo unde mai mulți tineri petreceau fara a respecta masurile antiepidemice. "In continuarea activitaților privind masurile de prevenire și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Direcția Generala de Politie a Municipiului București - Secția 2 Poliție a constat nerespectarea masurilor de distanțare fizica intr-o unitate de alimentație publica, fapt pentru care a fost aplicata o sancțiune contravenționala in valoare de 6.000 de lei administratorului societațil comerciale. BREAKING O noua… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

