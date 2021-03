Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Europol a publicat, sambata seara, imagini cu un barbat care injura si ameninta politistii, dupa ce i-a amenintat cu un topor. ”Bai, caschetare, scoti pistolul la mine?”, le spune, intre altele, barbatul, suspectat ca sustrage lemne, aflat intr-o masina de teren. Sindicalistii explica…

- Imaginile din apartamentul unde a avut loc dubla crima sunt cumplite. Petele de sange sunt peste tot, pe pereți și pe podea. Victimele au fost injunghiate și lasate sa sangereze. Antena 3 a lansat ipoteza potrivit careia una dintre victime ar fi murit cu mult inainte de intervenția poliției. Barbații,…

- Sindicatul Europol acuza ”o lipsa de asumare” in cazul dublei crime de la Onesti si prezinta mai multe scenarii de interventie posibile, conform unui comunicat citat de news.ro. In plus, colegii sindicaliști susțin ca polițiștii de la Onești fie nu sunt pregatiți pentru procedurile citate, fie nu au…

- Artistul Gabriel Cotabița a fost internat cateva zile in spital, cu o forma ușoara de coronavirus. Dupa vindecare, el a constatat ca vederea i s-a imbunatațit atat de bine, incat nu mai are nevoie sa poarte ochelari de vedere. Cotabița spune ca dupa ce a ieșit pozitiv la un test pentru coronavirus,…

- O puternica explozie a provocat miercuri prabusirea partiala a unei cladiri din centrul capitalei Spaniei, Madrid. Cauzele deflagrației nu sunt cunoscute inca. Nu se știe inca nici daca sunt persoane decedare, iar un reporter al televiziunii RTE vorbeste despre mai multe persoane ranite, transmit agentiile…

- Institutul Național de Statistica de la Beijing a publicat luni estimarile preliminare cu privire la evoluția PIB-ului Chinei 2020, anunțand un avans de 2,3%. Acesta este cel mai mic ritm de creștere din ultimele patru decenii, insa China este singura mare economie a lumii care a fost pe plus intr-un…

- Relansarea economica globala ar putea fi si mai fragila daca se materializeaza o serie de riscuri, care ar putea exacerba pierderile de venituri si cresterea saraciei, se arata in cel mai recent Raport de tendinte si riscuri pe pietele financiare, elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.…

- Fostul șef al PSD Liviu Dragnea a fost citat de procurorii DNA intr-un dosar in care s-au mai facut verificari in 2018, cu privire la deplasarea in SUA, unde a avut mai multe intalniri, printre care și cea cu președintele Donald Trump. In fotografiile publicate la vremea respectiva, la inceputul anului…