VIDEO Polițiști din Guineea au folosit o femeie drept scut uman Forțele de securitate din Guineea au stârnit nu val de indignare dupa difuzarea unei înregistrari care pare sa-i prezinte folosind o femeie drept scut uman, în cadrul revoltelor din aceasta țara, scrie AFP.



Imaginile, a caror proveniența originala nu a putut fi identificata de AFP, s-au raspândit miercuri seara pe rețelele sociale și au fost vizualizate de sute de mii de ori.



Poliția nu a contestat autenticitatea. Principalul protagonist al imaginilor a fost arestat, a declarat generalul Ansoumane Baffoe Camara, directorul general al poliției naționale, fara… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

