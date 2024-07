Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Tulcea au deschis o ancheta dupa ce un politist, care a vrut sa impiedice o persoana sa il filmeze, i-a lovit acesteia telefonul mobil. Imaginile au aparut pe o retea de socializare. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea au anuntat, marti, ca politistii s-au sesizat…

- PSD Constanta a facut o sesizare de vot multiplu, duminica dimineața, la o sectie de votare din Murfatlar. Conform sesizarii, unui alegator i-ar fi fost inmanate trei buletine de vot de acelasi fel, a votat pe toate si le-a introdus in urma. Biroul Electoral Judetean Constanta face verificari in acest…

- Proiectul de lege care ii lasa pe șoferi 10 ani fara permis, daca sunt prinși bauți sau drogați la volan, urmeaza sa ajung la vot final. De 6 ani, Romania ocupa primul loc in Europa la numarul de accidente. Doar in ultimele luni, zeci de șoferi bauți și drogați au provocat tragedii pe șosele. Un […]…

- Politistii locali vor protesta, miercuri, in fata Guvernului. Ei cer aplicarea condițiilor legale de munca pentru aceasta categorie, respectarea normei de hrana și bani pentru zilele libere lucrate. ”Federatia Nationala a Sindicatelor Unite din Politia Locala Romania, afiliata la Blocul National Sindical,…

- Ann Myers, in varsta de 74 de ani, din Ohio (SUA), care nu avusese probleme cu legea, a jefuit o banca din orașul Fairfield. Polițiștii au reținut femeia in propria casa. La percheziția mașinii ei au gasit o arma despre care se spune ca ar fi fost folosita in jaf, precum și imbracaminte aruncata și…

- Polițiștii bucureșteni au facut, in ultimele zile, sute de acțiuni pentru depistarea celor certați cu legea și pentru prinderea celor care vand pe strazi droguri. Au fost descoperite la traficanți diferite subtanțe interzise, inclusiv droguri in forma de ursuleți. Este vorba de mai multe comprimate…

- Agenții de la Poliția Locala vor putea trece de la pistoalele cu gloanțe de cauciuc la armament letal, prevede un proiect de lege prin care se dorește și schimbarea competențelor acestora. „MDLPA a implementat Proiectul cu denumirea «Consolidarea capacitații instituționale a autoritaților administrației…

- O tanara din Capitala a fost retinuta dupa ce s-a luat la bataie cu polițiștii locali si le-a smuls hainele. Scandalul a pornit de la o parcare neregulamentara. Reprezentantii Parchetului de pe langa Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au anuntat, miercuri, ca procurorii cerceteaza o femeie…