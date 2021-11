VIDEO/ Poliţist snopit în bătaie de un bărbat furios că nu poate intra în piaţă fără mască de protecţie Incidentul violent a avut loc la intrarea intr-un complex agroalimentar din Vaslui. Un politist local a fost batut de un barbat care voia sa intre in piata, desi nu purta masca de protectie. Un politist local a fost lovit de mai multe ori cu pumnii in zona fetei la intrarea in piata Traian din Vaslui, […] The post VIDEO/ Politist snopit in bataie de un barbat furios ca nu poate intra in piata fara masca de protectie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

