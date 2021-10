VIDEO | Polițist local din Ilfov, spulberat în intersecție Agentul, aflat in timpul serviciu, dirija intersecția cand o femeie neatenta a intrat cu automobilul in el.La fața locului au sosit mai multe echipaje de poliție și de salvatori. Medicii i-au acordat ingrijiri de specialitate in plina strada.Autoritațile vor continua verificarile pentru a stabili cu exactitate ce s-a intamplat. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, din Ploiești, a murit, in statiunea Sinaia, dupa ce a fost lovita de un barbat care o insotea in statiune. Cei doi s-au cunoscut recent pe Facebook si si-au dat intalnire. Doar ca ceva nu a mers bine. Baut bine, barbatul i-a dat cateva palme, a imbrancit-o si a fugit cu mașina, chiar daca…

- Autoritațile au efectuat cinci perchezitii domiciliare, in Bucuresti, la persoane banuite de trafic de droguri de mare risc, trafic international de droguri de mare risc si constituirea unui grup infractional organizat, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).,,Din…

- Autoritațile romane au fost informate despre acest caz de polițiștii britanici, fara a precizat insa cauzele decesului, relateaza monitoruldesalaj.ro.Potrivit unor surse neoficiale, tanara - originara din comuna Someș Odorhei, din județul Salaj - locuia de mai mulți ani in Marea Britanie. Familia sa…

- Institutul National de Sanatate Publica a transmis ca, in saptamana 2-8 august, 81.2% din cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane nevaccinate. De asemenea, peste 23% dintre decese au survenit la persoane vaccinate cu schema completa. „Raport INSP saptamana 2 – 8 august: 81.2%…

- Scene de groaza pe E581, la intersecția cu drumul spre Bogdanești! In momentul in care s-a dat jos din mașina, un barbat in varsta de 34 de ani a fost spulberat de un TIR. Medicii au ajuns imediat la fața locului, insa toate incercarile de a-l readuce a viața au fost in zadar. Din nefericire, barbatul…

- Conflictul ar fi pornit de la neacordarea de prioritate. Cei doi s-au lovit și s-au injurat in mijlocul intersecției. Soferii din trafic au cloaxonat in mod repetat pentru a opri scandalul.Imaginile au ajuns și la reprezentanții IPJ Suceava, care cerceteaza acum acest caz.

- Ministerul Sanatatii isi propune sa incurajeze medicii de familie, autoritatile locale si preotii sa se implice mai mult in sprijinirea oamenilor din mediul rural ca sa se vaccineze anti-COVID, a declarat, vineri, Ioana Mihaila. Mai mult, a spus ministrul, este in lucru o ordonanta prin care medicii…

- Inspectoratul de Poliție Județean Brașov deplange stingerea fulgeratoare din viața, la data de 08 iulie 2021, a colegului nostru, agent șef principal de poliție Mustața Ciprian-Constantin, in varsta de 44 ani, din cadrul Serviciului Cabinet. Agentul șef principal de poliție Mustața Ciprian-Constantin…