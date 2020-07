Un politist local din Craiova a fost amendat cu 500 de lei pentru ca a intrat intr-un magazin fara masca, el fiind filmat de un cetatean, iar imaginile postate pe o retea de socializare.

„In urma imaginilor aparute in spatiul public, referitoare la un politist local, care ar fi intrat intr-un magazin din Craiova, fara a purta masca de protectie, politistii Sectiei 3 Politie Craiova s-au sesizat din oficiu, cel in cauza fiind sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 500 de lei, pentru incalcarea prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea pandemiei…