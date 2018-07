Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, vineri seara, in jurul orei 19,55, un echipaj al politiei de frontiera de la SPF Brodina, care se afla in timpul exercitarii atributiilor de serviciu, pe raza localitatii de frontiera Paltin, a efectuat semnalele regulamentare pentru a opri la control un autoturism marca Jaguar,…

- Un politist de frontiera a fost lovit cu masina de un contrabandist de tigari, care voia sa evite un control. Politistul a ajuns de urgenta la spital. Autoturismul a fost gasit incendiat si abandonat pe un drum forestier, in interior fiind mai multe pachete cu tigari de contrabanda.

- Un autovehicul, cu care erau transportate aproape 13 500 pachete cu tigari de proveniența ucraineana, a fost impiedicat de politistii Sectiei 5 Ocna Sugatag si cei din cadrul Politiei Sighetu Marmatiei sa ajunga la destinatie, informeaza Poliția de Frontiera.

- Accident duminica in Gorj! Mașina senatorului PSD Florin Carciumaru a lovit din spate autoturismul in care se afla jurnalistul Grigore Cartianu. Accidentul a avut loc la Balcești, in județul Gorj, informeaza presa locala. Grigore Cartianu era pasager in mașina condusa de un alt jurnalist,…

- Un politist a fost implicat intr-un accident cu mașina de serviciu. Dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un cap de pod, agentul a plecat acasa, ca și cand nimic nu s-ar fi intamplat. A raportat șefilor incidentul a doua zi. Chiar și așa, etilotestul a aratat ca barbatul se afla sub influenta bauturilor…

- Un contrabandist de țigari a incercat intre cu mașina intr-un polițist de frontiera care a vrut sa-l opreasca pe raza localitații Falcau. In cursul zilei de sambata, in jurul orei 21.00, un echipaj mobil al poliției de frontiera a efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea la control, pe raza localitații…

- Poliția a gasit masina soferului care a lovit joi o fetita si apoi a fugit Foto: facebook.com/mai. Politistii au identificat autoturismul implicat în accidentul produs ieri pe strada Luica din Bucuresti, în urma caruia o fetita de 10 ani a fost ranita grav, iar conducatorul auto a parasit…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni desfașurate in zona de responsabilitate, 16.530 pachete cu țigari, in valoare totala de 193.700 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Pentru oprirea contrabandiștilor…