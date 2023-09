Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Duma, zis Maru, dealerul lui Vlad Pascu, facea Tik-Tok-uri in timpul descinderilor, dar și in timp ce era in duba Poliției. Oamenii legii au fost sfidați de tanarul dealer de droguri. Clipurile au fost postate pe internet de susținatorii suspectului, care cer ca el sa fie eliberat. In filmulețe,…

- Arestat preventiv pentru 30 de zile, vineri, Tudor Duma, zis Maru, dealerul de droguri al lui Vlad Pascu, s-a filmat in timp ce polițiștii ii percheziționau locuința și apoi in duba acestora, incatușat. Filmarile au fost postate pe TikTok de prietenii lui, scrie Digi 24.Procurorii l-au reținut joi seara,…

- TikTok-uri de la descinderea Poliției și filmari din duba ofițerilor. Cu asta se ocupa Tudor Duma, zis Maru, dealerul lui Vlad Pascu, in timpul descinderilor. Clipurile au fost postate pe internet de susținatorii suspectului, care cer ca el sa fie eliberat. In filmulețe, el ii sfideaza pe polițiști…

- Principalul dealer de droguri din dosarul lui Vlad Pascu i-a invitat pe politiști la el acasa cu doar cateva ore inainte de perchezitiile efectuate in cadrul operatiunii Hidra, de joi dimineața. Dealerul de droguri, Tudor Duma, zis Maru, a postat un clip pe Instagram, miercuri noapte, in care apare…

- Principalul dealer de droguri din dosarul lui Vlad Pascu i-a invitat pe politiști la el acasa cu doar cateva ore inainte de perchezitiile efectuate in cadrul operatiunii Hidra. Dealerul de droguri, Tudor Duma, zis Maru, a postat un clip video pe Instagram, noaptea trecuta in care apare in mijlocul…

- Avocata lui Vlad Pascu, șoferul drogat din 2 Mai care a omorat doi tineri, a aparut in ipostaze incendiare pe TikTok. Sorina s-a filmat pe ritmurile unei melodii a trupei BUG Mafia. Ea a aparut și la arestul unde se afla Vlad Pascu și a vorbit aproximativ o ora cu el, potrivit Observator. Vlad Pascu…

- Avocata lui Vlad Pascu, șoferul drogat din 2 Mai care a omorat doi tineri, a aparut in ipostaze incendiare pe TikTok. Sorina s-a filmat pe ritmurile unei melodii a trupei BUG Mafia. Ea a aparut și la arestul unde se afla Vlad Pascu și a vorbit aproximativ o ora cu el, potrivit Observator. Vlad Pascu…

- A inceput mini-vacanța de Sfanta Maria, iar in vami s-au format cozi, potrivit informațiilor furnizate de Poliția de Frontiera. Conform aplicatiei online a Politiei de Frontiera, sambata, punctul de trecere a frontierei Nadlac II este aglomerat atat pe sensul se iesire, unde autoturismele asteapta,…