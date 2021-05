Stiri pe aceeasi tema

- In perioada Sarbatorilor Pascale, politistii au retinut 2.000 de permise de conducere, au prins in flagrant 469 de autori de infractiuni si au depistat 65 de persoane urmarite, a precizat comisar-sef de politie Georgian Dragan, purtatorul de cuvant al Politiei Romane. Intr-o declaratie de presa sustinuta…

- In perioada sarbatorilor de Paști (30 aprilie 2021 – 03 mai 2021) piețele din municipiul Pitești vor funcționa dupa urmatorul program: -Vineri, 30 aprilie 2021: 06:00 – 20:30 -Sambata, 01 mai 2021: 06:30 – 14:30 -Duminica, 02 mai 2021: inchis -Luni, 03 mai 2021: inchis. Pentru protectia populației,…

- In perioada Sarbatorilor Pascale, ISU Cluj va monitoriza permanent evoluția dinamicii din teren, iar, la nevoie, vor fi dispuse masurile imediate de raspuns in sprijinul comunitaților. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Peste 10.000 de politisti vor actiona in toata tara pentru asigurarea ordinii si linistii publice in perioada Pastelui catolic, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al Politiei Romane, Georgian Dragan. "In medie, zilnic, vor actiona la nivel national aproximativ 10.00 de politisti…

- O actiune de verificare a respectarii regulilor de prevenire si combatere a raspandirii SARS-CoV-2 a fost desfasurata vineri seara de catre Politia Romana si Jandarmerie, cu efective marite, aceasta urmand a fi continuata si sambata si mai ales duminica, atunci cand vor intra in vigoare noile restrictii.…

- Mascații Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Romane au descins, din greșeala, la o adresa greșita din Clinceni, județul Ilfov.Proprietara, Cecilia Grecu, a declarat ca oamenii legii au aparut la ușa ei jurul orei 05:00.”Așa-zișii aparatori ai oamenilor de rand au greșit adresa. Eu am…

- Animalele au și ele nevoie de protecție. Astfel, s-a stabilit ca polițiștii le pot lua de la „stapani” și plasa intr-un adapost pe o perioada de 45 de zile. CE inseamna „situația de pericol” in care polițiștii au mana libera sa preia animalul: Se fac tot mai mulți pași in realizarea unor cadre legale…

- In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID-19. 7.000 de politisti, impreuna cu jandarmi, politisti de frontiera, cadre ISU, politisti locali, reprezentanti ai ANSVSA,…