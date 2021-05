Stiri pe aceeasi tema

- De la ultima raportare, la nivel national 455 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 19.794 de teste RT-PCR si 8.930 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 623 pacienti. Pana astazi, 22 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.075.236 de cazuri…

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 565 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. …

- In perioada 28 aprilie ndash; 9 mai 2021, politistii rutieri au actionat, la nivel national, pentru prevenirea evenimentelor rutiere in care sunt implicate autovehicule inmatriculate in alte state. Pentru neregulile constate, politistii au aplicat 47.937 de sanctiuni contraventionale, 41.113 dintre…

- Pâna astazi, 29 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.053.629 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 985.827 de pacienți au fost declarați vindecați. …

- Florin Cițu: „Sunt 1531 de persoane la ATI și doar 6 locuri libere la nivel național” Florin Cițu, premierul Romaniei, a declarat faptul ca valul de infectari din ultimele zile o sa mai dureze minim doua sau trei luni de zile. „Sunt 1531 de persoane la ATI și doar 6 locuri libere la nivel național.…

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 3.302 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). Pâna astazi, 25.135 de persoane…

- Pana astazi, 8 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 993.613 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 890.528 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.989 cazuri noi de…

- De la ultima raportare, la nivel national au fost infectate cu Sars-Cov-2 alte 4.989 de persoane, fiind efectuate 24.469 de teste RT-PCR si 11.150 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 1.126 de pacienti. Pana astazi, 9 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 835.552…