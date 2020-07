Stiri pe aceeasi tema

- Situație de risc pentru 16 polițiști de la Secția 16 din Capitala care au intrat in izolare, dupa ce unul dintre colegii lor a fost depistat cu noul coronavirus! Este a treia secție din București unde exista cazuri pozitive de Covid-19.

- Avocatul barbatului incatusat spune ca politistii au facut un abuz si ca i-au bagat clientul in spital. "A fost chemata salvarea si a iesit din sectie incatusat. Este desfigurat, este un client pe care il cunosc de peste 20 de ani. Am putut sa intru in Spitalul Elias si am luat legatura cu…

- Este alerta in Capitala, in aceste momente. Un barbat de 49 de ani este cautat de forțele de ordine, pentru ca este banuit ca și-a ucis soția, intr-un apartament din Sectorul 3, și a disparut. Potrivit unui comunicat al Poliției, Secția 13 Poliție a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la faptul…

- Examenele pentru permisul auto sunt suspendate temporar in capitala Foto: Arhiva/ Poliția Româna Examenele pentru obtinerea permisului auto sunt suspendate temporar în capitala, începând de joi, anunta Prefectura Bucuresti. Masura a fost luata în vederea…

- Sindicatul Europol face acuzații. Un om al legii a murit rapus de coronavirus. Oameii legii acuza MAI ca ascunde date importante."In vremea pandemiei, cand virusul ucigaș face ravagii, Poliția Romana este lovita de primul deces. Colegul nostru Alexandru Gibea, șeful Postului de Poliție Ipotești,…

- Polițiștii din județul Ilfov au deschis un dosar penal pentru nerespectarea masurilor obligatorii de colectare, tratare, transport, valorificare si eliminare a deseurilor periculoase, dupa ce mai mulți saci cu deșeuri medicale au fost gasiți in comuna Dobroești, langa Capitala.Comisarii Garzii de Mediu…

- Cele sapte cadre medicale de la Spitalul Judetean Buzau care au fost confirmate cu coronavirus au fost transferate la un spital din Bucuresti, scrie News.roPotrivit medicului epidemiolog Carmen Scintei, de la DSP Buzau, medicul Sectiei Boli Infectioase a luat decizia ca acele 7 cadre medicale - un medic,…

- Polițiștii din Capitala au intervenit marți pentru prinderea unui barbat confirmat cu coronavirus care a fugit din spital. Potrivit Poliției Capitalei, in jurul orei 14.30, Secția 26 Poliție a fost sesizata telefonic de catre angajatul unei unitați sanitare din sectorul 4 ca un barbat testat pozitiv…