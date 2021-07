Stiri pe aceeasi tema

- La data de 12 iulie, in jurul orei 15:10, un conducator auto care se afla sub influența bauturilor alcoolice a fost depistat de polițiștii Biroului Rutier Cluj. La momentul opririi autoturismului de catre polițiști, barbatul in varsta de 52 de ani, se deplasa pe strada Campul Painii, din municipiul…

- Un accident bizar a avut loc in Huși, acolo unde un șofer oprit de polițiști a decis sa-i loveasca cu mașina pentru a se putea sustrage de la controlul de rutina. Evenimentul a avut loc luni seara, imediat dupa ce doi agenți au dorit sa-l testeze pe șofer cu etilotestul. In urma celor petrecute, ministrul…

- Barbatul care a atacat cu o crosa de golf un sofer in trafic a fost trimis vineri in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2, el fiind acuzat de savarsirea infractiunilor de lovire si alte violente, distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice si impiedicarea sau ingreunarea…

- Barbatul care a atacat cu crosa de golf un alt sofer in trafic a fost retinut, marti seara, pentru savarsirea infractiunilor de lovire si alte violente, distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice si impiedicarea sau ingreunarea circulatiei pe drumurile publice. "In seara de 22…

- Barbatul care a atacat in trafic un șofer din București cu o crosa de golf a fost reținut la doua zile dupa comiterea faptei. Partenera lui, care a spart farul Loganului atacat cu o lovitura de picior, nu a...

- „Bombardierii” care au blocat in trafic un bucureștean, sub nasul jandarmilor - unul dintre aceștia incercand sa smulga victima de la volan, pentru a-i da o lecție - sunt contribuabili din clanul Ștoaca, antrenați sa lichideze dintr-un pumn.

- Președintele Comisiei de ancheta pentru elucidarea circumstanțelor presupusei rapirii a ex-judecatorului, Vasile Andrei Nastase, susține o conferința de presa pe subiectul „Detalii din cadrul Comisiei de ancheta pentru elucidarea circumstanțelor presupusei rapiri a ex-judecatorului ucrainean, Nicolae…