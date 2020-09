Stiri pe aceeasi tema

- Politia franceza a interzis joi un protest al 'vestelor galbene' programat la Paris la sfarsitul saptamanii, pe motiv ca ar putea tulbura linistea publica, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Intr-un comunicat, politia a precizat ca este interzisa si adunarea 'vestelor galbene' in anumite locuri…

- Politia franceza a interzis joi un protest al 'vestelor galbene' programat la Paris la sfarsitul saptamanii, pe motiv ca ar putea tulbura linistea publica, informeaza Reuters. Intr-un comunicat, politia a precizat ca este interzisa si adunarea 'vestelor galbene' in anumite locuri din…

- Clasa politica franceza, pâna la președintele Republicii, a condamnat sâmbata în mod unanim o revista ultraconservatoare care a portretizat o membra de culoare a stângii radicale ca pe o sclava, denunțând un articol drept ”inacceptabil” și ”o apologie…

- Emmanuel Macron (42 ani) si Brigitte (67 ani) mergeau tinandu-se de mana prin parc, la sfarsitul paradei de Ziua Frantei. "Bestia neagra este incredibila ", a spus unul dintre protestatari, ialții au huiduit și au injurat fara menajamente, iar scena tulburatoare a fost transmisa in direct pe social…

- Un nou protest al medicilor și asistentelor s-a transformat in Franța intr-o confruntare cu poliția. Scene violente au fost surprinse in Paris, unde sute de angajați ai sistemului medical au ieșit in strada ca sa ceara salarii mai mari și condiții mai bune de munca.

- O criza sociala și economica „începe” în Franța, pe fondul persistenței crizei din sanatate, a declarat noul premier Jean Castex în primele sale comentarii catre mass-media, dupa numiriea sa, cu o zi mai devreme, de catre președintele Emmanuel Macron, potrivit Mediafax.Castex…

- Politia din Franta a arestat sase persoane, in legatura cu furtul unei lucrari apartinand artistului graffiti Banksy, din Teatrul Bataclan, potrivit rador.ro.Citește și: Jocurile dure facute de Klaus Iohannis pentru debarcarea lui Ludovic Orban. Cine este varful de lance din PNL Lucrarea…

- Politia franceza a intervenit miercuri pentru a tine piept unei multimi de cateva sute de persoane care se inghesuiau sa apuce console PlayStation 4s la pret redus cu ocazia deschiderii unui nou supermarket in apropiere de Paris, relateaza Reuters, citata de Agerpres.