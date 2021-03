Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Politiei Romane au anuntat, marti, ca barbatul care a ucis doi muncitori intr-un apartament din Onesti a sunat de patru ori la 112 si a discutat cu operatorul, dar si cu adjunctul sefului Politiei Onesti, care venise la locul incidentului, si cu negociatorul, care fusese chemat din ziua sa…

- Doi muncitori care renovau un apartament in Onești, județul Bacau, au fost omorați, luni seara, de fostul proprietar, suparat ca fusese evacuat. Poliția a deschis focul pentru a intra in apartamentul unde agresorul a ținut cei doi barbați ostatici. STIRIPESURSE.RO va prezinta imaginile in…

- Pana astazi, 14 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 761.963 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 708.151 de pacienți au fost declarați vindecați. ORBAN simte amenințarea! CIȚU nu a spus NU! In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima…

- Un baiat in varsta de 13 ani a disparut astazi, din zona Policlinicii de pe strada Garii, din Bistrița. Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati la 112, pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata in urma cu puțin timp cu privire la faptul ca astazi, 8 februarie, in jurul orei 15.00, MOLDOVAN…

- Lanțul de supermarketuri Penny se extinde cu doua noi magazine, in București și Reghin, și ajunge la 278 de unitați in Romania Planul de expansiune al discounterului Penny Romania continua prin deschiderea a doua noi magazine in București și in Reghin, județul Mureș. Astfel, rețeaua ajunge la un numar…

- Compania hoteliera este acuzata de doi comercianți ca refuza sa renegocieze chiriile in condiții de pandemie și ca pune in aplicare clauze abuzive din contract. In replica, cei de la Marriott spun ca au dreptul sa puna stapanire pe marfa pentru a-și recupera prejudiciul. Pe 8 decembrie, conducerea Societații…

- In ziua de 25 Decembrie 2020 la ora 02:15:31 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adancimea de 105km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 90km E de Brasov, 91km S de Bacau, 105km V de Galati, 106km…

- Ministrul sanatații a cerut o evaluare a Spitalului "Victor Babeș" Ministrul Sanatații, Nelu Tataru (dr). Arhiva Foto: Sorin Cealera. Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a cerut inspectorilor de la DSP București sa faca o evaluare a procedurilor operaționale de lucru și a atribuțiilor din fișele…