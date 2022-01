Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Politiei Romane, comisarul sef Georgian Dragan, anunta ca autoritatile au instituit in orasul Bolintin Vale "o zona speciala de siguranta publica", in urma protestelor localnicilor care reclama lipsa de implicare a autoritatilor in situatia in care o familie ii terorizeaza, iar…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Romane, comisarul sef Georgian Dragan, anunta ca autoritatile au instituit in orasul Bolintin Vale "o zona speciala de siguranta publica", in urma protestelor localnicilor care reclama lipsa de implicare a autoritatilor in situatia in care o familie ii terorizeaza,…

- ”In urma unui apel la numarul de urgenta 112 a fost sesizata prezenta unui dispozitiv artizanal improvizat la un centru comercial din sectorul 1”, a anuntat, vineri, SRI. Avertizarea vizeaza Baneasa Shopping City. Sursa citata a precizat ca la fata locului s-a deplasat echipa pirotehnica a Serviciului…

- UPDATE – Alarma cu bomba de la mall-ul Park Lake din Sectorul 3 s-a dovedit falsa, dupa ce, in urma efectuarii controlului pirotehnic, nu a fost identificat niciun dispozitiv exploziv, informeaza Biroul de presa al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). ‘Activitatea in centrul comercial…

- Mall-ul Park Lake din sectorul 3 din Capitala a fost evacuat, dupa ce a fost primita o amenințare cu bomba miercuri, 29 decembrie. In urma efectuarii controlului pirotehnic, nu a fost identificat niciun dispozitiv exploziv. Vor fi ridicate restricțiile de trafic. Activitatea in centrul comercial a fost…

- Politia Romana anunta ca, in urma controlului pirotehnic facut la centrul comercial Park Lake, nu a fost identificat niciun dispozitiv exploziv. Astfel, activitatea mall-ului a fost reluata si urmeaza sa fie ridicate si restrictiile de trafic. "In urma efectuarii controlului pirotehnic, nu…

- Georgian Dragan, purtatorul de cuvant al Poliției Romane, a relatat, miercuri, șirul evenimentelor din 10 decembrie, in care a fost implicata Diana Șoșoaca și jurnalista de la Rai 1, Lucia Goracci, „La 16.02, Secția 4 Poliție din Capitala a fost sesizata prin 112 de catre o femeie cu privire la faptul…

- Poliția din Republica Moldova a precizat ca, în jurul orei 10:20, un barbat a sunat la 112 și a spus ca o persoana care confecționeaza acasa bombe ar urma sa plaseze una în incinta Președinției, relateaza Unimedia. Barbatul care a alertat autoritațile a fost identificat, fiind vorba despre…