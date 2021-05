Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au un cerc de suspecți in cazul exploziei mașinii din Arad, a anunțat sambata purtatorul de cuvant al Poliției Romane, Georgian Dragan. El a precizat ca in acest dosar sunt audiați mai mulți martori și au fost ridicate probe de la fața locului, care vor fi analizate in laborator.

- O echipa a Serviciului Roman de Informatii participa la ancheta privind explozia mașinii omului de afaceri, in urma careia acesta și-a pierdut viața. La fața locului a fost deplasat un laborator de probe, iar primele concluzii ar fi ca ipoteza unui atentat terorist cu bomba este exclusa. “SRI participa…

- O fetita de doi ani a fost accidentata, sambata, in Sibiu, de un biciclist care a fugit de la locul faptei. Politistii cer sprijinul cetatenilor pentru identificarea si depistarea biciclistului. „Va solicitam sprijinul in vederea identificarii si depistarii persoanei din imagine, un biciclist care,…

- Politistii au facut, miercuri, 48 de perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, la o grupare care fura masini de lux din strainatate si le inmatricula, cu acte false, in Romania. Potrivit unor surse judiciare, in doar sunt vizați și angajați de la direcțiile de Taxe și Impozite de la sectoarele 4…

- Romanul este rezident in orasul spaniol Cordoba și deținea un service auto care a fost distrus in totalitate de un incendiu in noaptea de 2 spre 3 mai. Poliția are dovezi clare ca este vorba despre o mana criminala, mai ales ca, potrivit anchetatorilor, focul ar fi avut mai multe surse. Ancheta duce…

- Politistii vor actiona, in perioada premergatoare si in perioada sarbatorilor de Florii, in zonele lacasurilor de cult si a cimitirelor, dar si in zonele de agrement precum Padurea Baneasa, zona Lacului Morii si zona Lacului Vacaresti. Principalele zone aglomerate vor fi verificate in week-endul ce…

- Polițiștii romani au destructurat o rețea, formata din cetațeni slovaci, specializata in producerea ilegala de substanțe anabolizante. Aveau laborator in Arad, unde au fost gasite mii de comprimate și seruri injectabile cu caracter anabolizant. Potivit Poliției Romane, in cadrul unei operațiuni comune…

- Polițiștii din Anglia au lujat foarte in serios gasirea lui Darius. S-au mobilizat și il cauta peste tot. S-au facut apeluri catre toate televiziunile și cer sprijinul populației. Iepurele din rasa gigant continental care detine recordul Guinness pentru dimensiunea sa (1,29 metri) a disparut din tarcul…