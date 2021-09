VIDEO - Poliţia anchetează circul făcut de senatoarea Diana Şoşoacă la Răchiteni Din cauza scandalului, caravana de vaccinare trimisa de la Iasi s-a intors fara sa imunizeze iesenii care erau inscrisi pe lista. Rachiteni are cea mai mare incidenta de infectari din judet. Politia s-a sesizat in cazul scandalului din comuna Rachiteni, dupa ce senatoarea Diana Sosoaca, insotita de mai multi protestatari, au blocat activitatea unei caravane de vaccinare anti-COVID. Intregul scenariu s-a petrecut in localitatea ieseana in cursul zilei de sambata, pe 4 septembrie, unde autoritatile locale au solicitat caravana de vaccinare pentru 12 locuitori ai comunei aflati in imposibilitate… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

