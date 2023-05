Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Pistol, anunta, joi, ca s-au depus patru oferte pentru supralargirea unei sectiuni din Prelungirea Ghencea, in zona Pasajului Domnesti. ”Au fost depuse patru oferte pentru supralargirea unei sectiuni din Prelungirea Ghencea, in zona Pasajului Domnesti”, anunta, joi, Cristian Pistol. Potrivit…

- Perioada urmatoare ar putea vedea o lovitura pentru romanii care nu au card, sau pentru cei care inca prefera sa plateasca cu bani cash. Plațile cu numerar pentru salariu sau la comercianți ar putea fi disparea in perioada urmatoare.Un nou proiect de lege se apropie tot mai mult de a fi aprobat in Parlament.…

- Ajuns in fața celor trei jurați de la Chefi la cuțite, criminalistul Adrian Meșter a facut dezvaluiri impresionante. Inainte de fi pasionat de gatit, Adrian a lucrat in Criminalistica, domeniu despre care spune ca l-a „educat” și l-a facut „om”. Adrian Meșter are 58 de ani, este din Dumbravița, iar…

- Studentii romani, cu varsta sub 26 de ani, care urmeaza cursurile unei universitati din strainatate vor beneficia de asigurare medicala gratuita in cadrul sistemului national de sanatate, potrivit unui proiect de lege care a trecut zilele trecute de Senat. De aceleasi prerogative vor beneficia si absolventii…

- Creșterea incredibila a prețurilor produselor din magazine i-au alertat pe romani, in ultima perioada. Pentru ca se apropie sarbatorile pascale, producția și comercializarea oualor a devenit extrem de importanta, intrucat consumul de oua in perioada Paștelui crește cu 50% in Romania. Cat de mult s-au…

- Biblioteca Județeana „I.S.Badescu” Salaj, instituție de cultura aflata in subordinea Consiliului Județean Salaj, anunța lansarea concursului de creație literara, poezie, proza, eseu „Biblioteca de poveste”, organizat cu ocazia Saptamanii Naționale a Bibliotecilor, Ziua Bibliotecarilor din Romania, sarbatorita…

- La obiect de fiecare data, Kelemen Hunor, in toate declaratiile sale, scurte, concise, se dovedeste un politician echilibrat, pragmatic, la curent cu tot ce se intampla pe scena politica, interna si internationala. Eu il cunosc si il pretuiesc ca poet, si il admir ca om politic, urmatindu-i cu atentie…

- ANRE a decis noi reguli pe care furnizorii de energie care emit facturi cu intarziere vor trebui sa le respecte. Mai exact, șefii ANRE ii obliga sa accepte eșalonarea la plata a sumelor datorate de catre client, in cazul emiterii facturii cu intarziere, pe o perioada cel putin egala cu perioada de facturare,…