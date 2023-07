Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, președintele Senatului, Nicolae Ciuca, precum și premierul Marcel Ciolacu inaugureaza podul de la Braila, care va uni cele doua maluri ale Dunarii. Ceremonia de inaugurare este programata joi, 6 iulie 2023, de la ora 11. Toți principalii oameni in statul roman…

- Podul suspendat de la Braila, al treilea ca marime din Europa si cea mai mare investitie de infrastructura din ultimii 30 de ani, va fi inaugurat, joi, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis.Vor lua parte presedintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu, presedintele Senatului, Nicolae Ciuca,…

- Podul suspendat peste Dunare de la Braila – cel mai mare pod suspendat construit vreodata in Romania, al treilea ca dimensiune din Europa si ultimul pod peste Dunare inainte de varsarea in Marea Neagra – va fi inaugurat joi, fiind organizata o ceremonie la care vor lua parte mai multi oficiali ai statului.…

- Podul de la Braila, cel mai scump obiectiv de infrastructura realizat in ultimii 30 de ani in Romania va fi inaugurat la Braila. Este vorba despre podul peste Dunare care va fi deschis circulației rutiere incepand de azi, de la ora 13.00. Podul de la Braila va fi inaugurat in cadrul unei ceremonii care…

- Podul suspendat de la Braila, al treilea ca marime din Europa si cea mai mare investitie de infrastructura din ultimii 30 de ani, va fi inaugurat, joi, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis. Vor participa, de asemenea, premierul Marcel Ciolacu, presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, dar si ministrul…

- ”In 6 iulie vom putea sa dam in circulatie pe varianta Macin, am fost si pana acolo, lucrarile sunt in proportie de aproximativ suta la suta finalizate, mai sunt cateva lucruri de pus la punct”, a anuntat ministrul Transporturilor, aflat in vizita la Podul de la Braila. Sorin Grindeanu a precizat…

- "Rotatia guvernamentala, cu alte cuvinte, noul guvern va avea un prim-ministru care vine din interiorul Partidului Social Democrat. In acest moment acest nume este Marcel Ciolacu. Nu cred ca se poate schimba ceva, dar intotdeauna poate exista si aceasta posibilitate. Nu am venit sa creez o ambiguitate",…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca rotatia guvernamentala va avea loc pana la 1 iunie si ca noul prim-ministru va veni din interiorul PSD. Ciolacu a explicat ca, momentan, se respecta protocolul initial, dar ca mai sunt discutii pe marginea acestuia. Liderul social-democrat este de parere ca…