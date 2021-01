​Podcastul unui preot catolic american &"Biblia într-un an&" se afla de câteva zile în topul descarcarilor din Statele Unite și are acum, în doua saptamâni, 4,3 milioane de descarcari, spre surprinderea tuturor, potrivit AFP.



Vocea &"Bibliei într-un an&" este carismaticul parinte Mike Schmitz, un actor de 40 de ani de la Hollywood, cel mai cunoscut pentru videoclipurile sale de pe canalul YouTube &"Ascension Presents&", care are 471.000 de abonați.



Podcastul, care va avea 365 de episoade, încarcat ultima data pe 31 decembrie, este o lectura…