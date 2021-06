Stiri pe aceeasi tema

- "PNRR va fi trimis pe 31 mai la Comisia Europeana" Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea. Foto: https://mfe.gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Planul Național de Redresare și Reziliența va fi trimis luni la Comisia Europeana - a anunțat, astazi, ministrul investitiilor…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, in Parlament, unde a mers sa prezinte Planul Național de Redresare și Reziliența ca cele 29,2 miliarde de euro din acest proiect nu vor fi irosite. In debutul prezentarii, șeful Guvernului a precizat ca nu a venit pana acum in Parlament pentru ca nu a fost…

- Miniștrii Educației și Fondurilor Europene au precizat ca bugetul care va fi negociat cu oficialii Comisiei Europene, pentru programul “Romania Educata”, va fi de 3,7 miliarde euro. Inițial era vorba despre 4,4 miliarde de euro. Bugetul Romania Educata negociat cu Comisia Europeana este de 3,7 miliarde…

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a explicat unde intampina probleme Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Intrebat daca sunt puse sub semnul intrebarii 10 miliarde de euro, reprezentand transporturile, Ghinea a spus ca pentru 4,5 miliarde de euro, reprezentand transportul…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, considera ca relativele observații formulate de Comisia Europeana la adresa Planului Național de Redresare și Reziliența trebuie analizate in detaliu și asumate de Romania, iar forma finala a documentului trebuie sa fie una impecabila din punct de vedere tehnic,…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat luni ca, in privinta proiectelor din Planul National de Redresare si Rezilienta, Comisia Europeana a apreciat componentele de educatie, infrastructura de sanatate, feroviara si impaduriri. "Comisia Europeana a apreciat unele componente (din proiectul prezentat…

- Comisia Europeana nu este de acord cu proiectul in valoare de 600 de milioane de euro privind conectarea unor localitați la gaze naturale, din Planul Național de Redresare și Reziliența. Anunțul a fost facut de Ludovic Orban, dupa ședința Biroului Executiv Național, in care liberalii s-au aratat nemulțumiți…

- Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat, joi, la Digi24 ca a aflat de observațiile pe care Comisia Europeana le are in legatura cu fondurile pentru irigații cuprinse in Planul Național pentru Redresare și Reziliența, dar Romania iși susține in continuare acest proiect la Bruxelles.