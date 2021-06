Stiri pe aceeasi tema

- PNRR va fi prezentat azi la Palatul Victoria. Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei va fi prezentat astazi, la Palatul Victoria, de premierul Florin Citu, vicepremierul Dan Barna si ministrul proiectelor europene, Cristian Ghinea. Evenimentul va fi transmis live pe paginile de Facebook…

- PNRR va fi prezentat miercuri de premierul Florin Citu Florin Cîtu. Foto. gov.ro Planul Național de Redresare și Reziliența al României va fi prezentat miercuri la Palatul Victoria de premierul Florin Cîtu, vicepremierul Dan Barna si ministrul proiectelor…

- Potrivit programului prezentat, saptamana trecuta, de ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, luni are loc depunerea oficiala a PNRR in sistemul informatic al CE. Se vor depune 30 de documente separate, cate unul pentru fiecare capitol transversal si pentru fiecare componenta, a precizat el.…

- Președintele Klaus Iohannis va face o declarație de presa de la Palatul Cotroceni, de la ora 13. Șeful statul va vorbi despre stadiul in care se afla Planul Național de Redresare și Reziliența. Libertatea va transmite, in direct, in format live text declarațiile președintelui. Palatul Victoria a anunțat,…

- „Vom vedea cum se va desfasura saptamana viitoare. PNRR e un program al Guvernului, asa cum este in toate tarile. Nu trebuie sa mearga in Parlament. Vom vedea ce vom face miercuri in parlament. Stiu ca nu exista o sedinta a Birourilor permanente reunite. Sunt mai multi pasi pe care trebuie sa ii face.…

- "PNRR nu a fost respins. Noi suntem intr-un dialog continuu, atat cu Comisia, cat si cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Lucram la aceste fise pentru fiecare proiect in parte inca de anul trecut. Dupa schimbarea Guvernului, am reluat activitatea cu noua conducere a ministerului, intre…

- Reprezentantii PMP au facut apel la guvernanti sa opreasca luptele absurde care nu au legatura cu agenda poporului. Guvernul „trebuie sa inceapa cat mai urgent Planul National de Redresare si Rezilienta, sa-l aplice ca pe un proiect de tara si nu ca pe un tort impartit in felii dupa culori politice”,…

- Deputatul PNL, Maria Horga, prezinta ce reprezinta Planul Național de Redresare și Reziliența pentru Romania. Intr-o postare pe pagina personala de facebook deputatul PNL susține ca grație negocierilor duse de președintele Klaus Iohannis, Romania se afla foarte bine poziționata, iar planurile Guvernului…