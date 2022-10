VIDEO: Ploile torențiale inundă orașele din nordul Filipinelor Inundațiile provocate de taifunul Nesat au scufundat duminica, 16 octombrie, sate și terenuri agricole din nordul Filipinelor, obligand sute de familii sa fuga din casele lor din provincia Cagayan. Nesat, cu vanturi de 120 km pe ora, a trecut prin nordul Filipinelor, avariind case, scufundand drumuri și forțand peste 900 de persoane sa fuga in timp ce se deplasa spre vest. O inregistrare video realizata de un locuitor din orașul Claveria a aratat inundații generalizate și o casa parțial scufundata, cu copaci doborați de vantul puternic, in timp ce Nesat a facut ravagii. Nesat iese acum din zona… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

