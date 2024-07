VIDEO Ploi violente din estul Afganistanului: Zeci de persoane au murit

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc pe autostrada A1, la kilometrul 75 in direcția Pitești, in urma caruia mai multe persoane au fost lovite de un TIR. Incidentul s-a produs in momentul in care un microbuz oprit pe partea dreapta a carosabilului a avut o pana, ia

- Cinci persoane si-au pierdut viata, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unor incendii de padure, care au devastat mai multe sate din sud-estul Turciei. Trei persoane din Diyarbakir si doua persoane din Mardin si-au pierdut viata „Au fost cinci morti si 44 de raniti, dintre care zece in stare…

- Un val de caldura severa care afecteaza India a ucis cel putin cinci persoane in aceasta saptamana in capitala New Delhi, dupa cea mai calduroasa noapte din ultimii sase ani, transmite Reuters, citata de News.ro.Miliarde de oameni din Asia se confrunta cu calduri extreme in aceasta vara, intr-o tendinta…

- O turista din Franta in varsta de 73 de ani, cautata de vineri pe insula greaca Sikinos, a trimis un mesaj de ajutor catre hotelul unde era cazata inainte sa dispara, a spus marti proprietarul unitatii de cazare, potrivit Reuters, citata de Agerpres.

- Autoritatile din judetul Botoani au activat, vineri, Planul Rosu de Interventie dupa ce s-a produs o explozie urmata de incendiu la un magazin de bricolaj. 12 persoane au fost ranite, una fiind in stare grava.

- Un bloc de apartamente din Istanbul s-a parbușit din senin. In urma incidentului, o persoana a murit și alte opt au fost ranite, potrivit autoritaților locale. Ce au spus despre motivul pentru care a cazut cladirea. Blocul s-a prabușit din senin Un bloc de apartamente cu cinci etaje s-a prabușit, duminica,…

- Peste 140 de pasageri și membri ai echipajului zborului Singapore Airlines in care o persoana a murit in timpul unor turbulențe puternice, au ajuns, in cele din urma, miercuri, in Singapore. 20 dintre ei lupta pentru viața lor intr-un spital din Bangkok, scrie Reuters, conform stiripesurse.ro. Zborul…

- Inundatii fulgeratoare au ucis peste 200 de persoane numai in provincia Baghlan, in nordul Afganistanului, a declarat sambata pentru AFP Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), informeaza News.ro.