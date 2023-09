Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier cu implicarea unui echipaj al Batalionului de patrulare și reacționare operativa al Direcției de Poliție a mun. Chișinau și a unui automobil de marca Toyota a avut loc acum o ora, pe strada Ion Creanga din capitala. Mașina Poliției se afla in misiune de serviciu și avea girofarul…

- In zona șantierului de reabilitare a podului peste riul Bic și a pasajului peste calea ferata din sectorul Buiucani al capitalei, lucrarile sint in toi. Mai exact, pe șoseaua Balcani din Chișinau au fost demolate podurile vechi, iar in curind vor fi construite altele noi. Tot aici, vor fi instalate…

- Noaptea trecuta, la o stație PECO din Capitala, mai multe persoane s-au luat la bataie. Incidentul a avut loc la o stație PECO de pe strada Liviu Deleanu din Chișinau. Potrivit informațiilor, la fața locului polițiștii au depistat un grup de aproximativ 10 persoane care se bateau intre ei, potrivit…

- Un tanar in varsta de 17 ani a murit pe un șantier de pe strada Alexei Șciusev din Capitala. Potrivit versiunii preliminare a poliției, minorul a fost electrocutat in timp ce efectua lucrari pe șantier, a precizat pentru IPN Natalia Stati, șefa a serviciului de presa la Direcția de poliție a municipiului…

- Un barbat in varsta de 62 de ani s-a inecat in lacul din parcul La Izvor din Chișinau, in timp ce iși petrecea timpul liber cu un grup de prieteni. Tragedia s-a produs luni, dupa-amiaza, in jurul orei 17.00, in sectorul Buiucani. Poliția a fost alertata de catre oamenii aflați la mal precum ca un barbat…

- Un tanar in varsta de 18 ani din Chișinau a fost reținut in flagrant de polițiștii Capitalei in timp ce incerca sa plaseze droguri in ascunzișuri. Astfel, in timpul documentarii, suspectul a predat polițiștilor 16 pachețele de tip zip-lock, pe care urma sa le plaseze in sectorul Buiucani din Capitala.…

- Pe mai multe strazi ale capitalei, s-au format ambuteiaje la aceasta ora. Serviciul „InfoTrafic” informeaza ca la moment in capitala un flux majorat de transport se inregistreaza pe urmatoarele strazi și tronsoane de drum: Sectorul BUIUCANI: • str. Mihai Viteazul, pe ambele sensuri de deplasare; • intersecția…

- In urma ploii torențiale de vineri dupa-masa, mai multe case și strazi au fost inundate. Pompierii intervin pentru evacuarea apei. Pana la ora 16 este in vigoare este un Cod Roșu de averse torențiale.