Plimbarile sau vacanțele cu mașinile statului, folosite de funcționari, ar putea deveni istorie. Un proiect legislativ propune o soluție pentru supravegherea felului in care este folosit parcul auto al statului: monitorizare prin GPS. Inițiatorii spun ca in acest fel se va consuma mai puțin combustibil și funcționarii vor fi mai reticenți atunci cand se folosesc de mașina de la munca in scop personal.