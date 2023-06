Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Politic National al PNL a decis, luni, ca toti parlamentarii liberali sa voteze legile privind eliminarea pensiilor speciale, a pensiilor speciale ale senatorilor si deputatilor si interzicerea cumulului pensiei cu salariul, a declarat presedintele partidului, Nicolae Ciuca. Potrivit acestuia,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni, 26 iunie, ca decizia luata in sedinta conducerii partidului este ca parlamentarii liberali care nu vor vota legea de eliminare a pensiilor parlamentarilor vor fi dati afara din Partidul Național Liberal.„Sunt convins ca veti intreba ce se intampla cu…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat ca decizia a fost luata in cadrul Biroului Politic Național, așa ca aleșii care ar da inapoi de la votarea acestei legi vor parasi partidul pe care il conduce.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat, joi, dupa sedinta conducerii PNL cu reprezentantii liberali din Executiv, ca legea pensiilor speciale, eliminarea pensiilor parlamentarilor si legea cumulului pensie-salariu vor fi adoptate pana la finalul sesiunii parlamentare, saptamana viitoare. ”Magistrații…

- Parlamentarii USR le cer celor de la PSD sa voteze proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor depus deja pe formațiunea din opoziție in urma cu un an, nu pe cel pe care social-democrații se lauda ca l-au depus acum, pe 6 iunie. USR acuza social-democrații ca au facut copy-paste…

- Liderul deputaților din Camera Deputaților, Alfred Simonis, a anunțat ca a inițiat un proiect legislativ pentru eliminarea totala a pensiilor speciale pentru parlamentari. Simonis a scris, pe pagina sa de Facebook, ca a inișiat aceasta lege deoarece politicienii nu ar trebui sa vorbeasca despre veniturile…

- Prim-vicepresedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, ca noul Guvern trebuie sa vina in Parlament in luna iunie si sa isi asume raspunderea pe legea pentru eliminarea pensiilor speciale. “Eu nu vreau sa-i fac agenda viitorului prim-ministru, dar, in luna iunie, din…