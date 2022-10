Stiri pe aceeasi tema

- Seful administratiei instalate de Moscova in regiunea ucraineana ocupata Herson a anuntat miercuri, 19 octombrie, ca in jur de 50.000-60.000 de locuitori vor fi evacuati in Rusia si pe malul stang al Niprului, transmite Reuters , citand TASS și Agerpres . Evacuarea va dura circa 6 zile, a menționat…

- Forțele armate ucrainene au eliberat peste 600 de așezari de sub ocupația rusa in ultima luna, inclusiv 75 in regiunea extrem de strategica Herson, a anunțat Ministerul ucrainean pentru reintegrarea teritoriilor ocupate temporar, transmite Reuters. Peste 500 așezari au fost eliberate in nord-estul regiunii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat, miercuri, anexarea a patru regiuni ucrainene si a semnat decretele prin care ii numeste in mod oficial la conducerea acestora pe liderii pe care Moscova i-a instalat deja, relateaza AFP. Textele semnate de catre liderul de la Kremlin prevad ca regiunile ucrainene…

- Moscova ar putea anunța inca de saptamana aceasta unul sau mai multe referendumuri „ilegitime” in Ucraina ocupata, in incercarea de a justifica o anexare a teritoriilor ucrainene la Rusia, a anunțat purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, relateaza AFP. „Avem informații ca Rusia continua sa…

- Forțele armate ale Ucrainei au distrus o baza a militarilor ruși din Nova Kahovka in regiunea ocupata Herson. Anunțul a fost facut de Centrul de comunicare strategica al Forțelor Armate ale Ucrainei, pe Telegram: „Potrivit informațiilor preliminare, aceasta este o confirmare video a preciziei „fumand…

- Fortele ruse care ocupa centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie se pregatesc sa o racordeze la Crimeea, peninsula anexata de Moscova in 2014, si o avariaza realizand aceasta reorientare a productiei de energie electrica, a avertizat marti operatorul ucrainean Energoatom, noteaza AFP, citata de…