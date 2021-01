VIDEO Platforma Amazon Prime Video va lansa serialul de suspans ''Cruel Summer''

Stiri pe aceeasi tema

- Estimarile arata ca aproape 3% din populația Londrei este infectata cu noua tulpina de coronavirus, care este mai contagioasa. Ofițetul medical al Angliei, Chris Whitty, avertizeaza ca noua tulpina de SARS-CoV-2, virusul B.1.1.7, este mai contagioasa decat celelalte variante ale virusului, dupa cum…

- Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, a minimalizat sambata recentul atac cibernetic comis impotriva unor agentii guvernamentale americane si presupusul rol al Rusiei, contrazicand o declaratie anterioara a secretarului de stat Mike Pompeo potrivit careia implicarea Moscovei in acest caz este…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca votarea in strainatate la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor s-a incheiat in sectiile de votare organizate in Europa, procesul electoral desfasurandu-se in conditii foarte bune. Votarea continua in 53 de sectii din Argentina, Brazilia, Chile, Uruguay,…

- Gigantul chinez al telecomunicațiilor Huawei discuta un acord cu administrația americana care ar permite directoarei sale financiare Meng Wanzhou sa revina în China, la doi ani dupa arestarea sa în Canada, scrie Wall Street Journal (WSJ), preluat de AFP.Meng, fiica fondatorului numarului…

- Guvernele lumii vor produce in 2030 o cantitate de carbune, petrol si gaze cel putin dubla fata de cea care ar fi in concordanta cu limitarea incalzirii globale, au anuntat miercuri Organizatia Natiunilor Unite (ONU) si grupuri de cercetare in cel mai recent semnal de alarma privind schimbarile climatice,…

- State precum China, Rusia, Iran si Coreea de Nord reprezinta "cele mai grave amenintari cibernetice" pentru Canada, unde ele ar putea ataca reteaua electrica, releva un raport publicat miercuri si citat de AFP. "Numarul autorilor de amenintari cibernetice este in crestere, iar acestea…

- Parlamentul European a decernat joi opoziției din Belarus premiul sau anual pentru apararea drepturilor și libertaților omului în semn de solidaritate cu protestele izbucnite în aceasta țara dupa scrutinul prezidențial din 9 august, transmit Reuters și Euronews.„Mesajul meu…

- Terapia - o companie SUN PHARMA (Terapia), anunța ca incepand cu 15 octombrie 2020 prima cantitate de 220 000 de tablete de favipiravir (FluGuard), dintre care 20.000 reprezinta o donație pentru spitalele COVID-19 , intra in depozitele Unifarm SA. In ceea ce privește cantitatea totala care va fi asigurata…