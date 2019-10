Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa cum ati vazut motiunea a trecut. Au fost si colegi din PSD care au tradat. Nu este o problema. Am indeplinit foarte multe obiective din programul de guvernare. Opozitia sa vina in plen cat mai repede cu o noua formula guvernamentala. Fac un apel la Klaus Iohannis sa nominalizeze un nou premier",…

- In contextul evenimentului politic organizat de PNL la Craiova, la care participa si Klaus Iohannis, Bogdan Chirieac a declarat, la Romania TV, ca avem de-a face cu "un inceput de campanie linistit. Ce face domnul Iohannis este o campanie electorala clasica: a adunat 1.000 de persoane la Craiova…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca, dupa ce alegatorii au "incercat cu romani", dar nu au fost multumiti, apoi l-au votat pe Klaus Iohannis si "exista o oarecare nemultumire", electoratul ar trebui sa incerce si cu un candidat maghiar, spunand ca "va fi mult mai bine decat cu oricare dintre…

- Cozmin Gusa a prezentat, la emisiunea "Romania 2019", de sambata seara, un sondaj devastator in cursa pentru Cotroceni: sondajul Alsacia. Realitatea TV a intrat in posesia rezultatelor, care arata ca, in primul tur, Klaus Iohannis ar obține 29%, Viorica Dancila, 15%, iar Dan Barna ar rata la limita…

- "Consiliul Director al FDGR a decis, in sedinta sa din 6 septembrie 2019, in unanimitate, sa sustina candidatura domnului Klaus Werner Iohannis pentru functia de Presedinte al Romaniei si recomanda membrilor si simpatizantilor sai sa semneze listele pentru depunerea candidaturii si sa-l voteze pe…

- Potrivit lui Paleologu, cursa pentru Cotroceni va veni cu surprize si in acest an, asa cum a fost si la precedentele alegeri. "Cred ca voi contribui la surpriza pe care o vom avea pe 11 si pe 25 noiembrie, pentru ca, evident, vom avea un tur doi. Cel care isi imagineaza ca totul este castigat…

- PNL incepe, sambata, campania de strangere de semnaturi pentru candidatura lui Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale din acest an, pentru al doilea mandat la Cotroceni.Campania de strangere de semnaturi pentru candidatura lui Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale incepe sambata, la…

- 'Alegerile din 10 si 24 noiembrie reprezinta un punct extrem de important in evolutia viitoare a Romaniei. Presedintele Klaus Iohannis are toate atuurile pentru a castiga aceasta batalie: experienta necesara, statura politica, anvergura, respectul, credibilitatea atat interna cat si internationala…