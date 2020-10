Stiri pe aceeasi tema

- Politia germana anunta ca ostaticii au fost eliberati. "Politia era in contact cu suspectul, fortele de interventie tocmai l-au retinut. Individul ameninta doua femei si un barbat intr-o filiala Postbank", a comunicat Politia din Berlin. Conform unor surse din cadrul serviciilor de…

- Un adolescent din Marea Britanie va trebui sa plateasca o amenda de 10.000 de lire sterline pentru gazduirea unei petreceri in casa cu peste 50 de oaspeți, cu doar o zi zile inainte de intrarea in vigoare a noilor restricții de coronavirus, noteaza The Guardian.Poliția din Nottinghamshire spune ca tanarul…

- Doi tineri, de 16 și 19 ani, au batut cu pumnii și picioarele un barbat pana l-au omorat. Incidentul a avut loc in Blaj, in noaptea de sambata spre duminica, iar cei doi tineri au fost reținuți.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, procurorii au dispus punerea…

- ​O persoana a fost impușcata mortal in Portland, Oregon, sambata, 29 august, dupa ce suporterii președintelui Donald Trump care marșaluiau in oraș s-au ciocnit cu protestatarii Black Lives Matter, relateaza BBC, citat de Hotnews.Tensiunile au excaladat dupa ce un convoi format din 600 de vehicule cu…

- Un noua inregistrare cu un polițist care impușca un cetațean afro-american zguduie SUA, scrie ansa . Impuscat in spate, de la mica distanta Un ofițer a deschis focul și l-a impușcat in spate pe afro-americanul Jacob Blake, in varsta de 29 de ani. Incidentul a avut loc in Kenosha, statul Wisconsin. Filmarea,…

- Un copil de 8 ani cu nevoi speciale din Florida a fost filmat in timp ce era incatușat de cațiva polițiști, fiind acuzat ca a lovit o profesoara. Incidentul a avut loc in 2018, iar imaginile au fost facute publice de avocatul familiei lui George Floyd, barbatul de culoare care a murit dupa o astfel…

- Noi confruntari intre militanții anti-rasism si politia federala au avut loc la Portland și Seattle, in Statele Unite. 45 de persoane au fost arestate dupa ce au aruncat cu pietre, sticle și materiale explozive in forțele de ordine, ranind 21 de polițiști, potrivit CNN. Additional interior…