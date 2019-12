VIDEO Pisică salvată de pompierii brașoveni Intervenție cu totul speciala, astazi, a angajaților Inspectoratului pentru Situații de Urgența din Brașov. Aceștia au avut o misiune inedita. Aceea de a salva viața unei pisici care ramasese blocata și speriata la etajul al 5-lea al unui bloc din Brașov. A ajuns acolo dupa ce cazuse de la etajul 7. Dupa cum se poate observa, s-a intervenit cu ajutorul autoscarii. A fost nevoie de intervenția pompierilor, intrucat in locuința de la etajul respectiv, unde se afla pisica, nu era nimeni acasa. The post VIDEO Pisica salvata de pompierii brașoveni appeared first on NewsBV . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

